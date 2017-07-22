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филиал ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Пищевая промышленность

Общая информация

Завод работает с 1898 года. Входит в состав ОАО «Татспиртпром». Выпускает продукцию под названием брендов: водка «Татарстан» и горькая настойка «Тимерхан». В 2015 году завод приступил к производству зернового спирта в 2015 г. По объемам выпускаемой продукции – это одно из крупнейших предприятий отрасли.

Руководитель - Николаев Сергей Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Высокая Гора
  • Адрес: Высокогорский район, с.Усады
  • Телефон: (84365) 7-33-55
  • Email: secretarusz@yandex.ru
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 22.07.2017

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