филиал ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Общая информация

Завод работает с 1898 года. Входит в состав ОАО «Татспиртпром». Выпускает продукцию под названием брендов: водка «Татарстан» и горькая настойка «Тимерхан». В 2015 году завод приступил к производству зернового спирта в 2015 г. По объемам выпускаемой продукции – это одно из крупнейших предприятий отрасли.

Руководитель - Николаев Сергей Александрович

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