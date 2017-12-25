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ОАО филиал Татспиртпром Казанский ЛВЗ

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основан в 1975 году. Входит в состав компании «Татспиртпром». Завод выпускает продукцию под следующими наименованиями: серия «Акдов», линейка премиальных водок «Ханская», сувенирное исполнение бренда «Граф Ледофф», «Тундра», бальзы «Татарстан» и «Бугульма», серия водок «Старая Казань премиум».

Руководитель — Тимеров Насифулла Сибгатуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, ул.Турбинная, 5
  • Телефон: (843) 278-83-53
  • Email: root@klvz.kazan.ru
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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