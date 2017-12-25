ОАО филиал Татспиртпром Казанский ЛВЗ
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основан в 1975 году. Входит в состав компании «Татспиртпром». Завод выпускает продукцию под следующими наименованиями: серия «Акдов», линейка премиальных водок «Ханская», сувенирное исполнение бренда «Граф Ледофф», «Тундра», бальзы «Татарстан» и «Бугульма», серия водок «Старая Казань премиум».
Руководитель — Тимеров Насифулла Сибгатуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, ул.Турбинная, 5
- Телефон: (843) 278-83-53
- Email: root@klvz.kazan.ru
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017