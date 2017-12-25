ЗАО Зеленодольский Хлебокомбинат
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие основано в 1935 году. Обеспечивает продукцией Зеленодольский район, Казань, Чебоксары и Волжск. Комбинат выпускает около 40 видов хлебобулочной-продукции.
Руководитель — Гордеева Лариса Викторовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: г. Зеленодольск, Заикина,3
- Телефон: (84371)5-89-89
- Email: marketing.zel@mail.ru
- Сайт: www.zelenodolsk-hleb.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017