ОАО Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 1957 году. Сегодня на комбинате производится более 60 наименований натуральной молочной продукции для детей и взрослых.Предприятие является единственным в Республике Татарстан производителем уникальной продукции, жизненно необходимой для питания детей с первых дней жизни.
Руководитель — Егоров Артур Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 48
- Телефон: (84371) 4-08-83
- Email: secretar@zelmolkom.ru
- Сайт: www.zelmolkom.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017