ЗАО Заинский крекер
Общая информация
История производства крекера и другой продукции «Заинский Крекер» берет свое начало с момента создания в 1974 году Заинского пищевого комплекса.В 1986 году на базе данного комплекса было создано малое государственное предприятие объединения «Заря», получившее название ОАО «Заинская кондитерская фабрика». В 1991 году была произведена реконструкция и в эксплуатацию ввели автоматизированную линию по производству крекера немецкой фирмы «Werner & Pfleiderer».В данное время «Заинский Крекер» является одним из самых ведущих производителей кондитерских изделий.
Руководитель — Кукушкин Денис Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: г.Заинск, ул.Нариманова, 16
- Телефон: (85558) 7-75-35
- Email: info@zkreker.ru
- Сайт: www.zkreker.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017