ЗАО Заинский крекер

Общая информация

История производства крекера и другой продукции «Заинский Крекер» берет свое начало с момента создания в 1974 году Заинского пищевого комплекса.В 1986 году на базе данного комплекса было создано малое государственное предприятие объединения «Заря», получившее название ОАО «Заинская кондитерская фабрика». В 1991 году была произведена реконструкция и в эксплуатацию ввели автоматизированную линию по производству крекера немецкой фирмы «Werner & Pfleiderer».В данное время «Заинский Крекер» является одним из самых ведущих производителей кондитерских изделий.

Руководитель — Кукушкин Денис Алексеевич

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