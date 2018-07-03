ОАО Заинский Сахарный Завод

Общая информация

Предприятие основано в 1966 году. На сегодняшний день завод является одной из самых мощных производственных площадок в России: мощность переработки на предприятии достигает 8000 тонн сахарной свеклы в сутки, показатель выработки превышает 1200 тонн. По этим показателям предприятие входит в пятерку лучших заводов Российской Федерации.

Сырьевая база завода «Заинский сахар» — это сахарная свекла поступающая с агрофирм холдинга «АГРОСИЛА», а также хозяйств Руспублики Башкортостан, и Лениногорского, Черемшанского, Нижнекамского районов Республики Татарстан. Завод перерабатывает сахарную свеклу по сложной технологии. Производство имеет ярко выраженный сезонный характер, технологический процесс ведется непрерывно в течение всего сезона переработки сахарной свеклы.



Завод «Заинский сахар» поставляет продукцию в большинство регионов РФ, и Прибалтику. Продукция «Заинского сахара» реализуется через крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как «Перекресток», «Карусель», «Бэхетле» и другие. В 2015 году предприятие поставило за пределы Татарстана более 40 тыс. тонн сахарного песка, что составит 36% от общего объема производства. Почти 90 % производимого на заводе гранулированного жома отправляет за пределы России.



Руководитель — Трошин Антон Александрович

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