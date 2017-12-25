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ОАО Арский молочный комбинат филиал ОАО ВАМИН

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Изначально в 1932 году в Арске появился молочный комбинат, а в 1994 году молочный комбинат преобразован в Акционерное общество открытого типа. В 2002 году ОАО «Арский молочный комбинат» реорганизован в филиал ОАО «Татарстан Сэтэ» «Арский молочный комбинат». В 2006 году филиал ОАО «Татарстан Cэтэ» «Арский молочный комбинат» переименован в филиал ОАО «Вамин Татарстан» «Арский молочный комбинат». В 2005 году введен в эксплуатацию вновь построенный цех по розливу воды и безалкогольных напитков.

Руководитель — Мутигуллин Марсель Риянович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: Арский районн, пгт. Арск, ул. Вокзальная, 1
  • Телефон: (84366) 3-54-29
  • Email: vaminamk@rambler.ru
  • Сайт: www.aqvantida.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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