ОАО Арский молочный комбинат филиал ОАО ВАМИН

Общая информация

Изначально в 1932 году в Арске появился молочный комбинат, а в 1994 году молочный комбинат преобразован в Акционерное общество открытого типа. В 2002 году ОАО «Арский молочный комбинат» реорганизован в филиал ОАО «Татарстан Сэтэ» «Арский молочный комбинат». В 2006 году филиал ОАО «Татарстан Cэтэ» «Арский молочный комбинат» переименован в филиал ОАО «Вамин Татарстан» «Арский молочный комбинат». В 2005 году введен в эксплуатацию вновь построенный цех по розливу воды и безалкогольных напитков.

Руководитель — Мутигуллин Марсель Риянович

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