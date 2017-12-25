ООО Пищекомбинат
Общая информация
Предприятие было создано в 1949 году для обеспечения населения Елабужского района и г. Елабуга хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
Ассортимент хлебобулочных изделий превышает 80 наименований и кондитерских изделий – 100 наименований. Продукция под фирменными торговыми марками предприятия реализуется во всех городах Татарстана, а также за ее пределами: в республиках Башкортостан, Удмуртии, Свердловской области, Оренбургской области, Челябинской области, Пермском крае.
Руководитель — Пурий Ярослав Михайлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: ул.Интернациональная, 11
- Телефон: 8(85557)3-40-83
- Email: slasti.com@bk.ru
- Сайт: www.slastela.org
Дата последнего обновления: 25.12.2017