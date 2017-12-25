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ООО Пищекомбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было создано в 1949 году для обеспечения населения Елабужского района и г. Елабуга хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Ассортимент хлебобулочных изделий превышает 80 наименований и кондитерских изделий – 100 наименований. Продукция под фирменными торговыми марками предприятия реализуется во всех городах Татарстана, а также за ее пределами: в республиках Башкортостан, Удмуртии, Свердловской области, Оренбургской области, Челябинской области, Пермском крае.

Руководитель — Пурий Ярослав Михайлович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: ул.Интернациональная, 11
  • Телефон: 8(85557)3-40-83
  • Email: slasti.com@bk.ru
  • Сайт: www.slastela.org

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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