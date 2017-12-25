ООО ТД Джойта
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 1994 году. Именно тогда на месте опустевшего кирпичного завода началось строительство шоколадной фабрики. Было открыто совместное татаро-американское предприятие, и началось производство первого шоколада в Республике Татарстан.
Руководитель — Мавлин Равиль Файзулхакович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, ул. Сергея Титова, 36
- Телефон: (8552) 33-36-46
- Email: tdjoyta@mail.ru
- Сайт: www.джойта.рф
Дата последнего обновления: 25.12.2017