ООО ТД Вкуснотеевъ
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания была основана в 2003 году. Продукция торгового дома поставляется оптом и мелким оптом дилерам по России и СНГ, и соответствует стандарту «халяль». Всего ООО ТД «Вкуснотеевъ» выпускает более 90 наименований кондитерских изделий.
Руководитель — Шагеев Фарид Габдулхакович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Адмиралтейская, 3
- Телефон: 8(8362) 330040
- Email: vkus-market@mail.ru
- Сайт: www.vkusnoteev.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017