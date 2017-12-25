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ООО ТД Вкуснотеевъ

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была основана в 2003 году. Продукция торгового дома поставляется оптом и мелким оптом дилерам по России и СНГ, и соответствует стандарту «халяль». Всего ООО ТД «Вкуснотеевъ» выпускает более 90 наименований кондитерских изделий.

Руководитель — Шагеев Фарид Габдулхакович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Адмиралтейская, 3
  • Телефон: 8(8362) 330040
  • Email: vkus-market@mail.ru
  • Сайт: www.vkusnoteev.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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