ООО Буинский элеватор

Общая информация

ОАО «Буинский элеватор» входит в состав одного из крупнейших агропромышленных комплексов Республики Татарстан в Холдинговую компанию «Ак Барс». Компания была создана в 1994 году. С целью гарантированного обеспечения семенами озимой и яровой пшеницы было принято решение построить на базе элеватора современный семяочистительный завод по современной технологии датской фирмы «Кимбрия Юнигрейн А/С».

Руководитель — Салахов Артур Ирекович

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