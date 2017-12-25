ЗАО Бугульминский КХП 1
Общая информация
История создания предприятия берет свое начало в 1914 годус частной каменной мельницы с паровой машиной и котлом., принадлежавшей местноу купцу. На сегодняшний день в активах комбината склад напольного типа на 5000 тонн, 2 склада силосного типа для хранения гречихи, овса и проса объемом 27 тысяч тонн, склад готовой продукции на 900 тонн, зерносушилка мощностью 36 тонн в час, цех производства овсяных хлопьев «Геркулес». Продукция хлебзавода насчитывает более десятка наименований.
Руководитель — Матвеева Ирина Викторовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56
- Телефон: (85594) 6-21-44
- Email: 1kombinat@mail.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017