Список компаний

ООО Арский рыбхоз

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1968 году. Объем ежегодного выращивания товарной рыбы, за счет внедрения передовых технологий, увеличился в лучшие годы до 550 т, а рыбопродуктивность прудов до 26ц/га.Рыбхоз активно участвует в программе искусственного воспроизводства рыбных запасов Куйбышевского водохранилища за счет выращивания и выпуска в него в пределах акватории РТ жизнестойкого рыбопосадочного материала.

Руководитель — Ашрафзянов Ильшат Миннеханович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: г.Арск, ул.Центральная, 9
  • Телефон: (84366) 3-39-03
  • Email: a_rbhoz@mail.ru
  • Сайт: www.arhoz.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам