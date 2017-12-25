ООО Арский рыбхоз
Общая информация
Компания основана в 1968 году. Объем ежегодного выращивания товарной рыбы, за счет внедрения передовых технологий, увеличился в лучшие годы до 550 т, а рыбопродуктивность прудов до 26ц/га.Рыбхоз активно участвует в программе искусственного воспроизводства рыбных запасов Куйбышевского водохранилища за счет выращивания и выпуска в него в пределах акватории РТ жизнестойкого рыбопосадочного материала.
Руководитель — Ашрафзянов Ильшат Миннеханович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: г.Арск, ул.Центральная, 9
- Телефон: (84366) 3-39-03
- Email: a_rbhoz@mail.ru
- Сайт: www.arhoz.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017