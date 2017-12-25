Список компаний

ООО Агрофирма АНЯК

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания основана в 2007 году, и является одной из крупнейших агропромышленных хозяйств Актанышского района Республики Татарстан. Общая площадь земельных угодий составляет 20 тыс. га. Животноводческая отрасль концентрируется на выращивании крупного рогатого скота. Их поголовье в агрофирме превысило 4 тысячи.

Руководитель — Фатхиев Фарис Гаязович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Актаныш
  • Адрес: Актанышский район, деревня Аняково, улица Нефтяников, 56
  • Телефон: (85552) 5-12-05
  • Сайт: agrofirma-anyak.tiu.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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