ООО ПКФ Алиса
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
О КОМПАНИИ
Компания производит безалкогольные напитки с 1995 года.Продукция завода «Алиса» продаётся во всех городах Татарстана, республике Башкортостан, в Ижевске и в Оренбурге. Помимо лимонадов и сокосодержащих напитков, завод производит столовую питьевую воду «Хрустальный колодец» в емкости по 0.5, 1.5, 5, и 19 литров.
Руководитель — Сафин Айрат Асхатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, а/я 30
- Телефон: (8552) 77-81-56
- Email: alice@alicevoda.ru
- Сайт: www.alicevoda.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017