ОАО Алабуга соте
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Год основания компании — 1935. Начиная с 2011 года, ведется активное развитие дистрибьюторской сети. Продажи продукции осуществляются на территориях Российской Федерации и в Казахстане. Производит продукцию с торговой маркой «Вкусняев» (около 70 видов продукции).
Руководитель — Алексеева Татьяна Михайловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, 104
- Телефон: (85557) 7-56-01
- Email: el_moloko_zakaz@mail.ru
- Сайт: www.elmoloko.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017