__
Общая информация
Родился 21 июня 1962 года в городе Электросталь Московской области.
Образование
Учился в МВТУ им. Н.Э.Баумана, АНХ при Правительстве РФ, Международная Академия Коучинга, IIMD GmbH.
Трудовая деятельность
Работал инженером и научным сотрудником.
С 1999 г. — председатель Совета Директоров в Консалтинговой компании Аудит Груп.
Член Совета ИПАР (Институт Профессиональных Аудиторов России)
Член ГИФА (Гильдия Инвестиционных и Финансовых Аналитиков)
Член ICF
Член Российской Риторической Ассоциации
Награды и звания
Чемпион Волгоградского района Москвы по гиревому спорту, 1987г.
Призер чемпионата сети клубов «ПЛАНЕТА ФИТНЕСС» на звание «Самый сильный мужчина Планеты» (2008 и 2009 гг.)
Участник марафонов: Стамбул, октябрь 2010 и Барселона, март 2011.
Контакты
- Адрес: 127051, ул. Трубная, д. 17, стр. 2
- Телефон: (495) 748-06-07
- Email: ag@auditgr.ru
- Сайт: http://auditgr.ru/
Дата последнего обновления: 19.11.2020