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ООО Агрофирма Южная

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания была создана в 2010 году. Входит в состав группы компаний АгроИнвест, осуществляющей производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов Республики Татарстан. Площадь сельхозугодий в настоящий момент составляет 20 324 га.В январе 2012 года введен в действие молочный комплекс на 1800 голов дойного стада и 1299 голов телят в ООО Агрофирма «Южная» в селе Бурметьево Нурлатского района.

Руководитель — Гарифуллин Адхам Анварович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: Нурлатский район, село Биляр-Озеро, Зеленая улица, 48
  • Телефон: (843) 231-74-31
  • Email: agrofirmaYushnaya@yandex.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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