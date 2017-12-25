ООО Агрофирма Южная
Общая информация
Компания была создана в 2010 году. Входит в состав группы компаний АгроИнвест, осуществляющей производственную деятельность на территории Нурлатского и Аксубаевского районов Республики Татарстан. Площадь сельхозугодий в настоящий момент составляет 20 324 га.В январе 2012 года введен в действие молочный комплекс на 1800 голов дойного стада и 1299 голов телят в ООО Агрофирма «Южная» в селе Бурметьево Нурлатского района.
Руководитель — Гарифуллин Адхам Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: Нурлатский район, село Биляр-Озеро, Зеленая улица, 48
- Телефон: (843) 231-74-31
- Email: agrofirmaYushnaya@yandex.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017