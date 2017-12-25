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ООО Туран Арт

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Предприятие, занимающееся созданием народно-художественных промыслов. Является членом Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Компания проводит обширную культурологическую работу, выставочную, издательскую, просветительскую деятельность, сочетая это с производством номенклатуры изделий, изготавливаемых в соответствии с вековыми канонами традиционного искусства, придерживаясь строгих этнических рамок.


Руководитель — Хайбрахманова Суфия Камаевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. П.Лумумбы, 26
  • Телефон: (987) 290-56-76
  • Email: turan_art@mail.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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