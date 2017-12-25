ОАО Обувная фабрика СПАРТАК

Общая информация

Фабрика была основана в 1916 году в Казани частными фабрикантами, и получила название «Поляр». В 1920 году фабрика была национализирована и и передана в ведение Таткожа (далее — Таткожтрест). В 1922 году фабрика была переименована по предложению рабочих в «Спартак». С 2003 года предприятие использует название ОАО «Обувная фабрика Спартак». На сегодняшний момент предприятие считается одним из крупнейших производителей обуви в России.

Руководитель — Шрайнер Юрий Авритович

Дата последнего обновления: