ЗАО НП НЧ КБК им. С. П. Титова
Общая информация
Датой основания компании считается 15 июня 1981 года. В августе 1998 года общим собранием трудового коллектива комбинат преобразован в акционерное общество работников – народное предприятие. Сегодня ЗАОр «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова» — крупнейшее в России предприятие по производству гофропропродукции и туалетной бумаги в рулончиках.
Акционеры: все акции, согласно Уставу, были распределены среди работников комбината (100%)
Руководитель — Фомичев Андрей Геннадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, 1
- Телефон: (8552) 79-19-92
- Email: nkbk@nkbk.ru
- Сайт: www.nkbk.ru
Дата последнего обновления: 16.02.2018