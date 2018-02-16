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ЗАО НП НЧ КБК им. С. П. Титова

Промышленность, Легкая промышленность
ЗАО НП НЧ КБК им. С. П. Титова Фото: nkbk.ru/

Общая информация

Датой основания компании считается 15 июня 1981 года. В августе 1998 года общим собранием трудового коллектива комбинат преобразован в акционерное общество работников – народное предприятие. Сегодня ЗАОр «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова» — крупнейшее в России предприятие по производству гофропропродукции и туалетной бумаги в рулончиках.

Акционеры: все акции, согласно Уставу, были распределены среди работников комбината (100%)

Руководитель — Фомичев Андрей Геннадьевич



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, 1
  • Телефон: (8552) 79-19-92
  • Email: nkbk@nkbk.ru
  • Сайт: www.nkbk.ru

Дата последнего обновления: 16.02.2018

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