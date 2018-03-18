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ПАО АКБ Абсолют Банк

Финансы, Банки

Общая информация

Абсолют Банк основан в 1993 году. В конце июля 2007 года начал свою работу филиал банка в Казани.

Основной акционер — Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние»).

Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка) вошла в состав акционеров «Абсолюта», выкупив 7,51% акций за 10 млн долларов США. В апреле 2007 года 92,5% акций банка приобрела бельгийская финансовая группа KBC по цене 3,8—4,1 капитала (1 млрд долларов США).

Руководитель в Казани: Юсупов Ринат Абдуллаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Профсоюзная,40-42
  • Телефон: (843) 533-33-48
  • Сайт: www.absolutbank.ru

Дата последнего обновления: 18.03.2018

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