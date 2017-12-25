ОАО Кукморский валяльно-войлочный комбинат

Общая информация

ОАО «Кукморский валяльно – войлочный комбинат» создан на базе частного владения Торгового дома «Братья Комаровы» конце Х1Х века. В 1917 году после Октябрьской революции фабрика была национализирована представителями новой власти, один из братьев Комаровых поселился в Казани. После войны в 1956 году были внедрены новые принципы производства и в результате фабрика стала одним из ведущих предприятий валяльно – войлочного производства России. С 2001 года комбинат выпускает более 1 млн. пар валяной обуви. В настоящее время закреплены достигнутые результаты и продолжена модернизация производства.





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