ОАО Кукморская швейная фабрика

Общая информация

Компания организована в 1956 году и на сегодняшний день является одним из ведущих швейных предприятий Татарстана. Производит одежду для взрослых и детей под торговой маркой «ХЫЯЛ». Вся продукция проходит обязательную и добровольную сертификацию и соответствует требованиям Российского ГОСТа.

Руководитель — Голов Рафаэль Анатольевич

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