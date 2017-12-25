ОАО Кукморская швейная фабрика
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Компания организована в 1956 году и на сегодняшний день является одним из ведущих швейных предприятий Татарстана. Производит одежду для взрослых и детей под торговой маркой «ХЫЯЛ». Вся продукция проходит обязательную и добровольную сертификацию и соответствует требованиям Российского ГОСТа.
Руководитель — Голов Рафаэль Анатольевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: Кукморский р-н, пос. Кукмор, ул. Переулок Рабочий, 1
- Телефон: (84364) 2-67-49
- Email: hijal@narod.ru
- Сайт: www.hijal.narod.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017