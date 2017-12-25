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ОАО Кукморская швейная фабрика

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания организована в 1956 году и на сегодняшний день является одним из ведущих швейных предприятий Татарстана. Производит одежду для взрослых и детей под торговой маркой «ХЫЯЛ». Вся продукция проходит обязательную и добровольную сертификацию и соответствует требованиям Российского ГОСТа.

Руководитель — Голов Рафаэль Анатольевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Кукмор
  • Адрес: Кукморский р-н, пос. Кукмор, ул. Переулок Рабочий, 1
  • Телефон: (84364) 2-67-49
  • Email: hijal@narod.ru
  • Сайт: www.hijal.narod.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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