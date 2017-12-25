ООО УПП Картонажно-полиграфические изделия

Общая информация

Организация является одним из ведущих предприятий производственной системы Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Предприятие было создано в феврале 1941 года с целью трудоустройства и обучения инвалидов. В 1990 году фабрика «КПИ» была передана в собственность Татарской республиканской организации ВОИ.В 1999 году предприятие было преобразовано в ООО УПП КПИ. С этого времени была произведена значительная реконструкция цехов, отделов, участков, вспомогательных помещений, улучшены условия труда.Предприятие развивает дилерскую сеть в следующих городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ижевске, Екатеринбурге.

Руководитель — Ибрагимов Айрат Аглямович

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