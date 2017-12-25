ООО УПП Картонажно-полиграфические изделия
Общая информация
Организация является одним из ведущих предприятий производственной системы Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Предприятие было создано в феврале 1941 года с целью трудоустройства и обучения инвалидов. В 1990 году фабрика «КПИ» была передана в собственность Татарской республиканской организации ВОИ.В 1999 году предприятие было преобразовано в ООО УПП КПИ. С этого времени была произведена значительная реконструкция цехов, отделов, участков, вспомогательных помещений, улучшены условия труда.Предприятие развивает дилерскую сеть в следующих городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ижевске, Екатеринбурге.
Руководитель — Ибрагимов Айрат Аглямович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Техническая, 120б
- Телефон: (843) 202-06-65
- Email: info@fkpi.su
- Сайт: www.fkpi.su
Дата последнего обновления: 25.12.2017