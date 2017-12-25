ОАО Казанская швейная фабрика
Общая информация
Компания создана в 1993 году. Фабрика является правопреемником производственного предприятия «Швейник». ОАО «Казанская швейная фабрика» создавалось для производства товаров народного потребления (швейных изделий) и удовлетворения потребностей населения.
Руководитель: Нафикова Фарида Хаметовна (34,64%), Гиниятуллина Роза Ирековна(0,16%), Матыгуллин Анвар Абдрахманович (8,87), Пишкемахер Сания Галяутдиновна (0,78%),
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Техническая, 120а
- Телефон: (843) 278-42-18
- Email: kshf@list.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017