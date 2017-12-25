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ОАО Казанская швейная фабрика

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания создана в 1993 году. Фабрика является правопреемником производственного предприятия «Швейник». ОАО «Казанская швейная фабрика» создавалось для производства товаров народного потребления (швейных изделий) и удовлетворения потребностей населения.

Руководитель: Нафикова Фарида Хаметовна (34,64%), Гиниятуллина Роза Ирековна(0,16%), Матыгуллин Анвар Абдрахманович (8,87), Пишкемахер Сания Галяутдиновна (0,78%),

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Техническая, 120а
  • Телефон: (843) 278-42-18
  • Email: kshf@list.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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