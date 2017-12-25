Список компаний

ООО Булгари Грин

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания была создана в 2005 году. Название торговой марки связывают с размещением компании на территории Волжской Булгарии. Компания занимается по производством бумажных сервировочных салфеток на полиграфический комплексе.

Руководитель — Саттаров Эдуард Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Беломорская, 69а
  • Телефон: (843) 570-38-32
  • Email: bgreen@bgreen.ru
  • Сайт: www.bgreen.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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