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Зеленодольская швейная фабрика ООО «Петро»

Легкая промышленность

Общая информация

История создания фабрики начинается в 1944 году с ателье по ремонту и пошиву военного обмундирования. Постепенно фабрика развивается и к 1980 году имеет в штате 2500 человек. Ассортимент к этому времени растет и начинает преобладать детская одежда и школьная форма. В 2001 году фабрика начинает специализироваться на женских брюках.

Руководитель - Никифоров Сергей Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: г. Зеленодольск, ул. Фабричная, 58
  • Телефон: (84371) 4-04-82
  • Email: petro7207@mail.ru
  • Сайт: www.bruki-pp.ru

Дата последнего обновления: 14.07.2017

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