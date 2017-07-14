Зеленодольская швейная фабрика ООО «Петро»

Общая информация

История создания фабрики начинается в 1944 году с ателье по ремонту и пошиву военного обмундирования. Постепенно фабрика развивается и к 1980 году имеет в штате 2500 человек. Ассортимент к этому времени растет и начинает преобладать детская одежда и школьная форма. В 2001 году фабрика начинает специализироваться на женских брюках.

Руководитель - Никифоров Сергей Владимирович

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