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ООО Алексеевская фабрика художественного ткачества

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Современная фабрика была создана на месте артели «Ударница», которая начала свою деятельность еще в 1927 году. Фабрика ручного ткачества в Алексеевском районе Татарстана, одна из трёх в России, которая существует до сих пор.В 1991 году на предприятии был создан швейный цех.

Акционеры: Фирая Сергеева (40%), Наталья Гордеева (30%), Рафгат Мифтахов (30%).

Генеральный директор — Сергеева Фирая Мирзаяновна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Алексеевск
  • Адрес: п.г.т Алексеевское, ул. Павелкина, 22
  • Телефон: (84341) 25253
  • Email: afxt@alextkach.ru
  • Сайт: www.alextkach.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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