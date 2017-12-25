ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика Алсу

Общая информация

Компания является одним из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Входит в состав группы компаний «СМП-Нефтегаз». С 2003 года изделия фабрики выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты. На сегодняшний день продукция реализуется на всей территории России от Калининграда до Сахалина.

Акционеры: ПАО «СМП-Нефтегаз» (100%)

Генеральный директор — Комарова Резеда Фоатовна





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