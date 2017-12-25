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ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика Алсу

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания является одним из крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Входит в состав группы компаний «СМП-Нефтегаз». С 2003 года изделия фабрики выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты. На сегодняшний день продукция реализуется на всей территории России от Калининграда до Сахалина.

Акционеры: ПАО «СМП-Нефтегаз» (100%)

Генеральный директор — Комарова Резеда Фоатовна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
  • Телефон: (8553) 39-43-41
  • Email: magazin@noskoff.ru
  • Сайт: www.noskoff.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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