Список компаний

ОАО Адонис

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания была основана в 1930 году. Основной ассортимент выпускаемой продукции — это мужские и детские костюмы, школьная одежды для мальчиков и подростков. По данным 2016 года швейная фабрика ОАО «Адонис» занимает около 65% регионального рынка сбыта школьной формы.

Генеральный директор — Муслахов Олег Анасович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Профсоюзная, 3
  • Телефон: (843) 290-85-29
  • Email: Adonis@bk.ru
  • Сайт: www.adonis-kazan.ru

Дата последнего обновления: 11.09.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам