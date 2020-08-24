ООО Бэхетле-1
Общая информация
В 1991 году компания начала работать как предприятие оптовой торговли продуктами питания. В декабре 1998 года в Казани открылся первый супермаркет с небольшим производством кулинарных изделий и салатов. В дальнейшем были открыты кондитерский и мучной цеха.
Магазины компании представлены в таких городах как Казань, Барнаул, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Новосибирск.
Руководитель — Латыпова Муслима Хабриевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Павлюхина, 57
- Телефон: (843) 537-76-00
- Email: info@bahetle.com
- Сайт: https://bahetle.com/
Дата последнего обновления: 24.08.2020