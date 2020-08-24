ООО Бэхетле-1

Общая информация

В 1991 году компания начала работать как предприятие оптовой торговли продуктами питания. В декабре 1998 года в Казани открылся первый супермаркет с небольшим производством кулинарных изделий и салатов. В дальнейшем были открыты кондитерский и мучной цеха.



Магазины компании представлены в таких городах как Казань, Барнаул, Москва, Набережные Челны, Нижнекамск, Новосибирск.

Руководитель — Латыпова Муслима Хабриевна.

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