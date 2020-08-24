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ОАО Центр развития земельных отношений РТ ЦРЗО

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Общая информация

ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» (ЦРЗО) создан решением Правительства Республики Татарстан в целях проведения системной и масштабной работы в сфере земельного рынка Татарстана, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 202 от 21.04.2006 г.

Перечень основных видов нашей деятельности:

  • Организация и проведение торгов земельными участками, включающие в себя предпродажную подготовку и формирование земельных участков, в том числе в муниципальных районах Республики Татарстан;
  • Приобретение и формирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд и по заказу инвесторов;
  • Отводы земельных участков и перевод земель из одной категории в другую;
  • Оформление прав собственности и аренды на земельные участки под объектами недвижимости;
  • Решение проблемных вопросов по оформлению земельных участков и объектов недвижимости приватизированных предприятий, государственных и муниципальных организаций;
  • Оказание консультационных и правовых услуг на земельном рынке физическим и юридическим лицам;
  • Оказание консультационных и правовых услуг на земельном рынке для социально незащищенных слоев населения;
  • Научно-практическая деятельность в области земельных отношений, в том числе организация и проведение тематических семинаров;
  • Риэлтерская деятельность;
  • Межевание земельных участков (для предприятий и организаций);
  • Выполнение геодезических работ (Лицензия № 16-00003Г от 19 января 2011г);
  • Маркетинговые и стратегические исследования рынка недвижимости и земли.

Руководитель — Шакирова Лариса Рависовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 236-12-18
  • Email: crzo-rt@mail.ru
  • Сайт: www.zemlya.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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