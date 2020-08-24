ОАО Центр развития земельных отношений РТ ЦРЗО
Общая информация
ОАО «Центр развития земельных отношений РТ» (ЦРЗО) создан решением Правительства Республики Татарстан в целях проведения системной и масштабной работы в сфере земельного рынка Татарстана, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 202 от 21.04.2006 г.
Перечень основных видов нашей деятельности:
- Организация и проведение торгов земельными участками, включающие в себя предпродажную подготовку и формирование земельных участков, в том числе в муниципальных районах Республики Татарстан;
- Приобретение и формирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд и по заказу инвесторов;
- Отводы земельных участков и перевод земель из одной категории в другую;
- Оформление прав собственности и аренды на земельные участки под объектами недвижимости;
- Решение проблемных вопросов по оформлению земельных участков и объектов недвижимости приватизированных предприятий, государственных и муниципальных организаций;
- Оказание консультационных и правовых услуг на земельном рынке физическим и юридическим лицам;
- Оказание консультационных и правовых услуг на земельном рынке для социально незащищенных слоев населения;
- Научно-практическая деятельность в области земельных отношений, в том числе организация и проведение тематических семинаров;
- Риэлтерская деятельность;
- Межевание земельных участков (для предприятий и организаций);
- Выполнение геодезических работ (Лицензия № 16-00003Г от 19 января 2011г);
- Маркетинговые и стратегические исследования рынка недвижимости и земли.
Руководитель — Шакирова Лариса Рависовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 236-12-18
- Email: crzo-rt@mail.ru
- Сайт: www.zemlya.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.08.2020