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ЗАО АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС

Промышленность, Легкая промышленность

Общая информация

Компания «АТМСС» («АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС») была основана в 2005 году после того, как 2002 г. началась реорганизация ГУП «Птицепромоборудование», завершившаяся формированием Бумажной фабрики ЗАО «АТМСС». В 2007 году компания занялась запуском Торговой марки «Nega» и выпуском под ТМ «Nega» всей линейки продукции: туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец, носовых платков.

Генеральный директор — Акчурин Эрик Фагмиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Залесная, д.30
  • Телефон: (843) 555-93-53
  • Email: nega-market@nega-papr.com
  • Сайт: www.нега.рф

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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