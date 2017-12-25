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ООО Солид-Лизинг

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Компания работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года, и предоставляет услуги лизинга на всей территории РФ. «Солид-Лизинг» пользуется финансированием «Солид-Банка» для проведения регулярных сделок.

Руководитель казанского филиала — Басырова Гульфия Аминшовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Петербургская, 78, этаж 3, офис 307
  • Телефон: (843) 277-02-11
  • Email: kazan-sl@solid-leasing.ru
  • Сайт: www.solid-leasing.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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