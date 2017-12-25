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ЗАО ЦЕНТР-КАПИТАЛ

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Компания работает на российском лизинговом рынке с 2001 г.Компания считается универсальным лизинговым оператором в России. В РТ работает в различных сферах экономики, с такими предприятиями как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ОАО «Татэнерго», ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Руководитель казанского филиала — Багаутдинова Светлана Альбертовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Муштари, д. 2а
  • Телефон: (843) 238-45-02
  • Email: F.Kazan@c-k.ru
  • Сайт: www.c-capital.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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