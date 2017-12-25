ЗАО ЦЕНТР-КАПИТАЛ
Финансы, Лизинговые компании
Общая информация
Компания работает на российском лизинговом рынке с 2001 г.Компания считается универсальным лизинговым оператором в России. В РТ работает в различных сферах экономики, с такими предприятиями как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ОАО «Татэнерго», ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Руководитель казанского филиала — Багаутдинова Светлана Альбертовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Муштари, д. 2а
- Телефон: (843) 238-45-02
- Email: F.Kazan@c-k.ru
- Сайт: www.c-capital.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017