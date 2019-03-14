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ГК Фикс

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ГК Фикс Фото: fix.ru

Общая информация

Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации муниципального и государственного секторов.

FIX работает на рынке IT с 2006 года. Офисы компании представлены в Казани, Москве, Европе. Является резидентом Иннополиса. В группе компаний — более 500 сотрудников. Ключевые партнеры: Google, Mail.ru, AlibabaGroup, Vk, Мегафон.

Руководитель — Еремеев Дмитрий Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Ул. Тельмана, 24
  • Телефон: (843) 200 95 24
  • Email: mail@fix.ru
  • Сайт: www.fix.ru

Дата последнего обновления: 14.03.2019


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