ГК Фикс
Общая информация
Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации муниципального и государственного секторов.
FIX работает на рынке IT с 2006 года. Офисы компании представлены в Казани, Москве, Европе. Является резидентом Иннополиса. В группе компаний — более 500 сотрудников. Ключевые партнеры: Google, Mail.ru, AlibabaGroup, Vk, Мегафон.
Руководитель — Еремеев Дмитрий Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ул. Тельмана, 24
- Телефон: (843) 200 95 24
- Email: mail@fix.ru
- Сайт: www.fix.ru
Дата последнего обновления: 14.03.2019