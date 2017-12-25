ООО Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан
Общая информация
Компания была учреждено в сентябре 2005 года Государственной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Основными направлениями деятельности Компании является поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным для Республики Татарстан направлениям с использованием механизма лизинга.
Генеральный директор — Каюмов Айрат Дамирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская, 50
- Телефон: (843) 570-40-13
- Email: info@lkmb-rt.ru
- Сайт: www.lkmb-rt.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017