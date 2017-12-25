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ОАО Лизинговая компания КамАЗ

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

В декабре 2002 года был издан Приказ о создании в структуре ОАО «КАМАЗ» Департамента лизинга. Цель данного подразделения — «Лизинг от производителя», продвижение его на всей территории России, реализация 10% всех производимых грузовиков. В 2005 году Департамент лизинга был преобразован в ОАО «Лизинговая компания «КамАЗ». В 2008 году в Москве было образовано дочернее общество ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис».

Генеральный директор — Гладков Андрей Дмитриевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
  • Телефон: (8552) 45-27-32
  • Email: leasing@kamaz.org
  • Сайт: www.kamazleasing.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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