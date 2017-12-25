ОАО Лизинговая компания КамАЗ

Общая информация

В декабре 2002 года был издан Приказ о создании в структуре ОАО «КАМАЗ» Департамента лизинга. Цель данного подразделения — «Лизинг от производителя», продвижение его на всей территории России, реализация 10% всех производимых грузовиков. В 2005 году Департамент лизинга был преобразован в ОАО «Лизинговая компания «КамАЗ». В 2008 году в Москве было образовано дочернее общество ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис».

Генеральный директор — Гладков Андрей Дмитриевич

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