ОАО Лизинговая компания КамАЗ
Общая информация
В декабре 2002 года был издан Приказ о создании в структуре ОАО «КАМАЗ» Департамента лизинга. Цель данного подразделения — «Лизинг от производителя», продвижение его на всей территории России, реализация 10% всех производимых грузовиков. В 2005 году Департамент лизинга был преобразован в ОАО «Лизинговая компания «КамАЗ». В 2008 году в Москве было образовано дочернее общество ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис».
Генеральный директор — Гладков Андрей Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
- Телефон: (8552) 45-27-32
- Email: leasing@kamaz.org
- Сайт: www.kamazleasing.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017