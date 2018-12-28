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ООО Другое измерение

Туризм

Общая информация

Профиль компании «Другое измерение» — внутренний туризм.

«Другое измерение» работает на рынке с 2008 года и предлагает следующие виды услуг:

  • туры в Казань и Татарстан;
  • групповые и индивидуальные экскурсии для детей и взрослых, для жителей Казани и гостей столицы Татарстана;
  • необычные экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы.

Руководитель — Мингазов Анвар Халитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30Б офис 203
  • Телефон: (843) 260-31-11
  • Email: drugoe-tours@mail.ru
  • Сайт: www.drugoe-kzn.ru

Дата последнего обновления: 28.12.2018

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