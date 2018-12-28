ООО Другое измерение
Общая информация
Профиль компании «Другое измерение» — внутренний туризм.
«Другое измерение» работает на рынке с 2008 года и предлагает следующие виды услуг:
- туры в Казань и Татарстан;
- групповые и индивидуальные экскурсии для детей и взрослых, для жителей Казани и гостей столицы Татарстана;
- необычные экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы.
Руководитель — Мингазов Анвар Халитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 30Б офис 203
- Телефон: (843) 260-31-11
- Email: drugoe-tours@mail.ru
- Сайт: www.drugoe-kzn.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2018