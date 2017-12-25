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ОАО Балтийский лизинг

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Общая информация

Группа компаний «Балтийский Лизинг» основана в 1990 году. В ее состав входят две лизинговые компании: ОАО «Балтийский лизинг» и ООО «Балтийский лизинг».ГК «Балтийский лизинг» становится организатором и учредителем Северо-Западной Лизинговой Ассоциации. В 2007 году произошло переименование компаний ГК «Балтийский лизинг», стратегическим партнером стал НОМОС БАНК.

Руководитель казанского филиала — Гарипов Руфат Рустемович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Островского, 87, офис 307
  • Телефон: (843) 570-66-53
  • Email: kzn@baltlease.ru
  • Сайт: www.baltlease.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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