ОАО Балтийский лизинг
Общая информация
Группа компаний «Балтийский Лизинг» основана в 1990 году. В ее состав входят две лизинговые компании: ОАО «Балтийский лизинг» и ООО «Балтийский лизинг».ГК «Балтийский лизинг» становится организатором и учредителем Северо-Западной Лизинговой Ассоциации. В 2007 году произошло переименование компаний ГК «Балтийский лизинг», стратегическим партнером стал НОМОС БАНК.
Руководитель казанского филиала — Гарипов Руфат Рустемович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Островского, 87, офис 307
- Телефон: (843) 570-66-53
- Email: kzn@baltlease.ru
- Сайт: www.baltlease.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017