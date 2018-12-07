ООО Кам-тур
Общая информация
Туристическая фирма «Кам-тур» основана в апреле 2002 года.
Специализируется на организации следующего вида отдыха:
- санатории,
- речные и морские круизы,
- детские лагеря Перми,
- юг России и Крым,
- зарубежные туры,
- туры в Москву и Санкт-Петербург,
- Черноморское побережье и Кавказские минеральные воды.
Ежегодно в «Кам-тур» реализуются более 5000 путевок, половину из которых — online.
Руководитель — Кузнецова Алсу Мунировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Муштари, д. 4 пом. 1-О
- Телефон: (843) 207-12-80
- Email: sale@kam-tur.ru
- Сайт: www.kam-tur.ru
Дата последнего обновления: 07.12.2018