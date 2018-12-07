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ООО Кам-тур

Туризм

Общая информация

Туристическая фирма «Кам-тур» основана в апреле 2002 года.

Специализируется на организации следующего вида отдыха:

  • санатории,
  • речные и морские круизы,
  • детские лагеря Перми,
  • юг России и Крым,
  • зарубежные туры,
  • туры в Москву и Санкт-Петербург,
  • Черноморское побережье и Кавказские минеральные воды.

Ежегодно в «Кам-тур» реализуются более 5000 путевок, половину из которых — online.

Руководитель — Кузнецова Алсу Мунировна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Муштари, д. 4 пом. 1-О
  • Телефон: (843) 207-12-80
  • Email: sale@kam-tur.ru
  • Сайт: www.kam-tur.ru

Дата последнего обновления: 07.12.2018

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