ООО Клиника доктора Горчаковой
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Учреждение функционирует как центр красоты и здоровья, медицинский центр и медицинская лаборатория, где ведут прием эндокринологи, гастроэнтерологи и дерматологи.
Услуги клиники:
- Безоперационный INFINI RF-термолифтинг
- Термолифтинг TERMASALUD
- Фракционное лазерное омоложение
- Инъекционные методы омоложения
- Биоревитализация и мезотерапия
- Лазерная эпиляция
Директор — Горчакова Ольга Александровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57 пом. 1000
- Телефон: (843) 273-44-07
- Email: gorchakova-clinic.ru
- Сайт: www.gorchakova-clinic.ru
Дата последнего обновления: 22.11.2018