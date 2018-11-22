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ООО Клиника доктора Горчаковой

Медицина, Частные клиники
ООО Клиника доктора Горчаковой Фото: gorchakova-clinic.ru

Общая информация

Учреждение функционирует как центр красоты и здоровья, медицинский центр и медицинская лаборатория, где ведут прием эндокринологи, гастроэнтерологи и дерматологи.

Услуги клиники:

  • Безоперационный INFINI RF-термолифтинг
  • Термолифтинг TERMASALUD
  • Фракционное лазерное омоложение
  • Инъекционные методы омоложения
  • Биоревитализация и мезотерапия
  • Лазерная эпиляция

Директор — Горчакова Ольга Александровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57 пом. 1000
  • Телефон: (843) 273-44-07
  • Email: gorchakova-clinic.ru
  • Сайт: www.gorchakova-clinic.ru

Дата последнего обновления: 22.11.2018

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