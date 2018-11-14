ООО Центр лучевой диагностики

Общая информация

ЦЛД ПЛЮС («Центр лучевой диагностики») предлагает широкий спектр платных услуг диагностирования различных заболеваний головного мозга, мягких тканей, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, суставов и сосудов с использованием МРТ (магнитно-резонансной томографии). В центре работают опытные специалисты с высокой квалификацией. Центр оснащен современным оборудованием и имеет необходимые лицензии.

Магнитно-резонансная томография – это современный метод диагностики, который позволяет получить максимально точные результаты. Возможно как МРТ отдельных органов и систем организма, так и полное обследование всего тела.

Директор — Халикова Гузель Наримановна

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