Список компаний

ООО Центр лучевой диагностики

Медицина, Частные клиники

Общая информация

ЦЛД ПЛЮС («Центр лучевой диагностики») предлагает широкий спектр платных услуг диагностирования различных заболеваний головного мозга, мягких тканей, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, суставов и сосудов с использованием МРТ (магнитно-резонансной томографии). В центре работают опытные специалисты с высокой квалификацией. Центр оснащен современным оборудованием и имеет необходимые лицензии.

Магнитно-резонансная томография – это современный метод диагностики, который позволяет получить максимально точные результаты. Возможно как МРТ отдельных органов и систем организма, так и полное обследование всего тела.

Директор — Халикова Гузель Наримановна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5А
  • Телефон: (843) 205-59-17
  • Сайт: www.mrt-kazan.ru

Дата последнего обновления: 14.11.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам