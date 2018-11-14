ООО Центр лучевой диагностики
Общая информация
ЦЛД ПЛЮС («Центр лучевой диагностики») предлагает широкий спектр платных услуг диагностирования различных заболеваний головного мозга, мягких тканей, брюшной полости, опорно-двигательного аппарата, суставов и сосудов с использованием МРТ (магнитно-резонансной томографии). В центре работают опытные специалисты с высокой квалификацией. Центр оснащен современным оборудованием и имеет необходимые лицензии.
Магнитно-резонансная томография – это современный метод диагностики, который позволяет получить максимально точные результаты. Возможно как МРТ отдельных органов и систем организма, так и полное обследование всего тела.
Директор — Халикова Гузель Наримановна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5А
- Телефон: (843) 205-59-17
- Сайт: www.mrt-kazan.ru
Дата последнего обновления: 14.11.2018