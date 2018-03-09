ПАО Татфондбанк

Общая информация

Банк был учрежден в 1994 году. В 1995 году был преобразован акционерное общество открытого типа. С 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях.

С 15 декабря «Татфондбанк» перешел под управление Агентства по страхованию вкладов на шесть месяцев. Полномочия акционеров и органов управления банка были приостановлены.В марте 2017 г. приказом Центрального банка РФ лицензия на осуществление банковской деятельности у Татфондбанка была отозвана, а следственный комитет возбудил уголовное дело против экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Руководитель до введения временной администрации — Мусин Роберт Ренатович

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