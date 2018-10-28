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ООО Медицинский центр Корл

Медицина, Частные клиники
ООО Медицинский центр Корл Фото: korl.ru

Общая информация

Клиника «Корл» — частное медицинское учреждение, обладающее собственным круглосуточным стационаром и операционными по выполнению высокотехнологичных оперативных вмешательств.

Многопрофильная клиника «Корл» работает по следующим направлениям:

  • Педиатрия
  • Терапия
  • Урология
  • Гинекология и ведение беременности
  • Травматология и ортопедия
  • Отоларингология (детская, взрослая) и хирургия
  • Офтальмология (детская, взрослая) и хирургия
  • Реаниматология и анестезиология
  • Флебология и сердечно-сосудистая хирургия
  • Эндокринология
  • Неврология
  • Аллергология-иммунология
  • Диагностика организма
  • Лабораторные анализы
  • Сотрудничество с клиникой «Анадолу» (онкология)
Директор — Мингазов Динар Рашидович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 12
  • Телефон: (843) 277-88-47
  • Сайт: www.korl.ru

Дата последнего обновления: 28.10.2018

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