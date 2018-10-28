ООО Медицинский центр Корл
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Клиника «Корл» — частное медицинское учреждение, обладающее собственным круглосуточным стационаром и операционными по выполнению высокотехнологичных оперативных вмешательств.
Многопрофильная клиника «Корл» работает по следующим направлениям:
- Педиатрия
- Терапия
- Урология
- Гинекология и ведение беременности
- Травматология и ортопедия
- Отоларингология (детская, взрослая) и хирургия
- Офтальмология (детская, взрослая) и хирургия
- Реаниматология и анестезиология
- Флебология и сердечно-сосудистая хирургия
- Эндокринология
- Неврология
- Аллергология-иммунология
- Диагностика организма
- Лабораторные анализы
- Сотрудничество с клиникой «Анадолу» (онкология)
Директор — Мингазов Динар Рашидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Даурская, 12
- Телефон: (843) 277-88-47
- Сайт: www.korl.ru
Дата последнего обновления: 28.10.2018