АО СК Чулпан
Общая информация
Компания была учреждена в 1993 году в г. Альметьевске компанией «Татнефть» и банком «Девон-Кредит». Изначально компания занималась добровольным медицинским страхованием сотрудников компаний-учредителей. В начале 2000-х годов компания стала развивать розничное направление. В состав АО «СК «Чулпан» входят: ООО СМО «Чулпан-Мед», ООО СК «Чулпан-Жизнь»и ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина».
Акционеры: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (5,98%), ПАО АБ «Девон-Кредит» (0,29%), ЗАО «Татех» (0,29%), ОАО «Татойлгаз» (0,29%) и 46 физических лиц, совокупно владеющих 93,15% акций компании.
Руководитель: Вафин Фарит Салихович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Альметьевск, ул. Пушкина, 66
- Телефон: (8553) 30-44-90
- Email: chulpan@tatais.ru
- Сайт: www.chulpan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017