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ООО СМО Спасение

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Общая информация

Компания была основана в 2000 году для предоставления медицинского страхования. Под одноименным названием «Спасение» в Казани действует поликлиника, аптека и сервисная компания, представляющая услуги по медицинскому туризму.

Руководитель: Глушков Геннадий Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Хади Такташа, 121, пом. 1006
  • Телефон: (843) 278-14-40
  • Email: office@spasenie-med.ru
  • Сайт: www.spasenie-med.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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