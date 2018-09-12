ОАО Казанский завод Электроприбор
Общая информация
ОАО «Казанский завод «Электроприбор» — один из ведущих производителей в области отечественного приборостроения. Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка, производство, ремонт и обслуживание авиационных систем и приборов для воздушных судов всех типов, спецтехники, агрегатов для газоперекачивающих станций, морской и бронетанковой техники.
Производственный комплекс завода включает в себя сборочное, механообрабатывающее, литейное, штамповочное, инструментальное, гальваническое, сварочное производства, цеха по переработке пластмасс, изготовления печатных плат и др.
Есть собственный инженерный центр, который выполняет полный цикл разработки изделий различного назначения и постановку их на производство, обеспечивает конструкторское и технологическое сопровождение серийного производства.
Выпускаемая продукция:
- автопилоты и системы автоматического управления самолётом;
- гиростабилизированные платформы;
- датчики и системы измерения, регулирования, преобразования и контроля температуры, оборотов авиационных двигателей;
- датчики и системы пожарной сигнализации, реагирующие на скорость изменения температуры и подающие сигналы на средства пожаротушения;
- датчики и системы сигнализации обледенения самолёта;
- элементы дистанционных передач — сельсины, работающие в индикаторном или трансформаторном режимах, фазорегуляторы, электродвигатели со встроенными редукторами;
- широкая гамма авиационных термопар и резистивных датчиков температуры;
- различная электронная аппаратура.
Другим направлением деятельности завода является разработка и выпуск автокомпонентов, замков повышенной секретности, широкий спектр гражданской продукции.
Основной акционер ОАО Казанский завод «Электроприбор» — АО Холдинговая компания «Ак Барс»
Генеральный директор — Шацких Павел Александрович
Председатель совета директоров — Дивавин Геннадий Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 20
- Телефон: (843) 272-40-01
- Email: elp@priborist.net
- Сайт: www.priborist.net
Дата последнего обновления: 12.09.2018